«تورتة» صدارة السامبا

المصدر: موسكو - البيان الرياضي

أقامت مشجعة روسية عاشقة منتخب «السامبا» حفلاً صغيراً في الساحة الحمراء على شرف البرازيليين احتفاءً بتأهل رفاق نيمار إلى الدور الثاني. وفاجأت السيدة الروسية جماهير البرازيل بـ «تورتة»، ووزعتها عليهم داعية إياهم للرقص والاحتفال معها على أنغام روسية.

وظهر المنتخب البرازيلي في المباراة الأولى أمام سويسرا بمستوى متواضع، واكتفى بالتعادل قبل أن يكشر عن أنيابه في المباراة الثانية أمام السويد ويخطف الفوز وعودة الأمل في الوقت البديل من المباراة بفضل هدفين لكوتينيو، ونيمار. واستعاد منتخب «السيليساو»، أول من أمس، عافيته ليحقق فوزاً مقنعاً على صربيا 2-0، ويضمن التأهل إلى الدور الثاني. وسيواجه رجال المدرب تيتي في ثمن النهائي المنتخب المكسيكي الذي قدم مستوى جيداً خلال المباراتين الأولى والثانية، قبل أن يلعب من دون جدية في اللقاء الثالث الذي كان شكلياً بالنسبة إليه. وعاشت موسكو، أول من أمس، ليلتها على وقع رقصات السامبا البرازيلية، حيث غزت الجماهير العاشقة نيمار، الشوارع والساحة الحمراء واحتفلوا حتى الصباح.

وعاد الأمل إلى الجمهور البرازيلي بعد تحسن الأداء أمام صربيا بالفوز بلقب كأس العالم بعد جفاء 3 دورات سابقة، فآخر موعد مع المجد كان في كوريا واليابان 2002. وضاعف خروج المنتخب الألماني من الدور الأول من آمال البرازيل في استعادة اللقب، ذلك أن المانشافت بطل النسخة الأخيرة كان مرشحاً فوق العادة للاحتفاظ بالكأس، إلا أن المكسيك والسويد وضعاه خارج العرس الكروي.