متابعة المباريات من الساحة الحمراء

المصدر: موسكو ــ صلاح الدين الشيحاوي

يحرص عدد من مشجعي منتخبات مونديال روسيا 2018 على متابعة المباريات من خلال شاشات الاستوديوهات التلفزيونية الواقعة قرب الساحة الحمراء. وفي ظل عدم توافر تذاكر المباريات لعموم المشجعين، فإن بعضهم يختار الوقوف لساعات تحت الشمس أحياناً أو المطر أحياناً أخرى لمتابعة المباريات.

وخصصت اللجنة المنظمة عدداً من استوديوهات التحليل التلفزي للقنوات الحاصلة على حقوق البث قرب الساحة الحمراء، حيث تطل كنيسة باسيل والكرملين ومناظر معمارية أخرى خلابة. وكان في حسبان الجماهير أن تضع اللجنة المنظمة للمونديال شاشة كبيرة في الساحة الحمراء حتى يتمكنوا من متابعة المباريات، إلا أنه ولدواع أمنية وقع التخلي عن الفكرة واقتصرت الشاشة الكبيرة على المناطق المخصصة للجماهير، والمرخصة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».