كازان.. عروس مدن المونديال

المصدر: موسكو - صلاح الدين الشيحاوي

سحرت مدينة كازان الروسية قلوب ضيوفها خلال المونديال بجمالها الفريد بما تزخر به من معالم سياحية ومناظر طبيعية رائعة. وكازان هي عاصمة جمهورية تتارستان إحدى الكيانات الفيدرالية لروسيا، وتوجد تتارستان في قلب روسيا من جهة الجنوب الغربي ضمن القسم الأوروبي.

يقدر عدد سكان المدينة بحوالي 1.2 مليون نسمة، وتعد ثالث أكثر مدينة في التعداد السكاني بروسيا، كما تعتبر العاصمة الثالثة للبلاد بعد موسكو وسانت بطرسبرغ.

وتقع كازان على ضفاف نهري الفولجا وكازانكا، وتشتهر بآبار البترول الغنية في أراضيها.

أشهر معلم أثري في المدينة هو كرملين كازان الذي تم اعتباره موقعاً للتراث العالمي عام 2000، وشُيد بواسطة القيصر الدموي إيفان الرهيب في القرن السادس عشر ليكون أهم قلاع تتارستان.

وفيما يخص أصل تسمية «كازان» أو «قازان» فأقرب الروايات تشير إلى أنها لفظة في اللغة التترية تعني «المرجل» أو «سخان المياه»، أو أنها منبثقة من نهر «كازانكا» الذي تروي الأساطير أن ابن أحد الحكام القدامى أسقط مرجلاً نحاسياً فيه.

إلا أن هنالك اقتراحاً جغرافياً آخر، وهو تشابه التل الرئيسي في المدينة مع هيئة المرجل المقلوب.

ملعب كازان

كازان أرينا هو الملعب الرئيسي في المدينة، وشيّد خصيصاً لمنافسات كأس العالم 2018.

يتسع الملعب لـ45379 متفرجاً، وتم البدء في بنائه مايو 2010، وافتتح في يوليو 2013 بتكلفة إجمالية بلغت 450 مليون دولار.

الملعب من تصميم شركة «بوبيولوس» الهندسية والتي أشرفت أيضاً على تصميم ملعب ويمبلي الجديد، وملعب الإمارات الخاص بفريق أرسنال.

وقد تم تشييده على ضفاف نهار كازانكا، وإذا نُظِر إليه من منظور علوي، فإنه يبدو كزهرة زنبق الماء.

كما يتميز الملعب بشاشة العرض الضخمة المثبتة خارجه، والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى أوروبا.

يحتضن ملعب كازان أرينا 6 مباريات في كأس العالم كانت أولها فرنسا وأستراليا 2-1، ثم إيران وإسبانيا 0-1 وبولندا وكولمبيا 0-3 ألمانيا وكوريا الجنوبية (أمس)، إلى جانب مباراتين لحساب ثمن وربع النهائي.

وتحتضن المدينة فريق روبن كازان هو أهم وأشهر فرق كرة القدم في روسيا . النادي الذي تأسس عام 1958 عرف المجد مؤخراً بفوزه بالدوري الروسي للمرتين الوحيدتين في تاريخه عامي 2008 و2009، بالإضافة إلى كأس روسيا 2012، وكأس السوبر الروسي 2010 و2012.