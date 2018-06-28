67 %: مستوى التحكيم في المونديال سلبي

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله ــ غرافيك: حسام الحوراني

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أكد 67 % من المشاركين في استطلاع «البيان » أن مستوى التحكيم في الدور الأول لنهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا يعد سلبياً، مقابل 33 % اعتبروا مستوى التحكيم في المونديال إيجابياً.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا » قد أعلن في وقت سابق أنه «راضٍ تماماً » عن أداء نظام «حكم الفيديو المساعد »، الذي يطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم، وكذلك عن مستوى التحكيم بشكل عام في الأيام الستة الأولى من منافسات البطولة.



وذكر بيان للفيفا: «الاتحاد الدولي راضٍ تماماً عن مستوى التحكيم حتى الآن، وكذلك التطبيق الناجح لنظام حكم الفيديو المساعد، الذي جرى تقبله وتقديره بشكل إيجابي في مجتمع كرة القدم».



وطرحت «البيان » سؤالاً على جمهورها مفاده: «ما رأيك في مستوى التحكيم في الدور الأول للمونديال؟ فجاءت النسب السابقة طبقاً لنتائج الاستطلاع المنشور على حساب الصحيفة الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي » الفيسبوك«.



وفي نتائج الاستطلاع على الموقع الإلكتروني اتفق 62 % أن أداء التحكيم سلبي، مقابل 38 % أيدوا إيجابية التحكيم في الدور الأول.



وجاءت النسب مختلفة في نتائج الاستطلاع على »تويتر"، فجاءت لصالح إيجابية التحكيم بنسبة 54 %، مقابل 46 % رأوا أنه سلبي.