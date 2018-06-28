فندق «فيفا» ينعش السياحة في روسيا

المصدر: موسكو ـ صلاح الدين الشيحاوي

أنعش جمهور كأس العالم السياحة في روسيا بإقباله الكبير على الرحلات الداخلية بين المدن الـ11 المضيفة للمباريات. فقد شهد نهر موسكفا حركة قياسية خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعد تدفق حشود جماهيرية غفيرة من البرازيل استعداداً للموقعة أمام صربيا. يستمتع المسافرون على النهر الشهير في موسكو بالمرور أمام الفندق الكبير بتصميمه الفريد، هو الذي يقيم به الوفد الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتمنع قوات الأمن الروسي الاقتراب من فندق «فيفا» وأحاطته بأسوار حديدية حتى لا يتسلل المشجعون الراغبون في لقاء أعضاء «فيفا» أو النجوم.

وساهم الموقع الرائع لنهر موسكافا القريب من الساحة الحمراء والكرملين في إقبال الجماهير على الرحلات عبر «الفيري» واكتشاف المناظر الطبيعية والفن المعماري الروسي الجميل.

وتنتقل الجماهير من الساحة الحمراء بعد مشوار مع التشجيع والرقص والأغاني إلى فسحة في حديقة الكساندر ونيل قسط من الراحة تنتهي بجولة بحرية على متن السفن السياحية.

إقبال

كما شهدت المتاحف الواقعة في وسط مدينة موسكو إقبالاً جماهيرياً كبيراً خلال الأيام الأخيرة إذ يطلع الضيوف كأس العالم على التاريخ العريق على الإمبراطورية الروسية. ويعرض المتحف التاريخي الواقع في مدخل الساحة الحمراء قطعاً أثرية نادرة تعود إلى العصور الحجرية.

وعلى هامش السياحة تنتعش تجارة البسطاء أيضاً إذ ينتصب الكثير من الشباب والنساء من الطبقة الاجتماعية الفقيرة في الشوارع يعرضون أقمصة المنتخب الروسي والقبعات وكرات مونديال 2018 وبعض التذكاريات.

فائدة

والسياحة لم تنتعش في موسكو فحسب وإنما في كل المدن الـ11 المضيفة للعرس الكروي، ولكن إلى جانب العاصمة فإن سان بطرسبيرغ وكازان الأكثر استفادة من المونديال.

وتسحر سان بطرسبيرغ ضيوفها بجمال طبيعتها وبحيراتها المتلاصقة، فلا أحد زار هذه المدينة إلا وعزم على العودة إليها مرة ثانية.

وحققت روسيا مكاسب مالية كبيرة من تنظيم أكبر بطولة كرة قدم في العالم، فالفنادق محجوزة بالكامل في موسكو وبقية المدن وبأسعار خيالية، كما سجلت حركة الطيران الداخلي والخارجي أرقاماً قياسية. واستقبلت روسيا خلال المونديال حوالي 2 مليون سائح من مختلف دول العالم.

وكشفت مصادر رسمية روسية أن المكاسب من المونديال ستفوق 3 مليارات دولار، بينما سيكسب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 6.4 ملايين دولار.