ضريح لينين مقصد جماهير المونديال

المصدر: موسكو ـ صلاح الدين الشيحاوي

تسعى جماهير مونديال روسيا 2018 الى زيارة قبر لينين في موسكو والتقاط الصور التذكارية حوله. ففي مدخل الساحة الحمراء يسأل الجميع أين قبر لينين؟ ولا أحد مجيب. إلا إذا عثرت على روسي يتحدث اللغة الانجليزية وهم قلة.

وينتصب ضريح لينين الضخم في مدخل الساحة الحمراء بجنب سور الكرملين. وقبالة فضاء جماهير «فيفا» حيث يتجمهر الآلاف من المشجعين يلعبون كرة القدم.

ويقع القبر تحت حراسة أمنية مشددة حيث أحيط بحواجز حديدية. ويمكن للجماهير المونديالية أن تنال فرصة مشاهدة لينين وهو يرقد محنطا في قبره المكشوف، كما لو أنه لا يزال على قيد الحياة دون أن يغير الزمن الكثير من ملامحه. وتفتح بوابات الزيارة للسياح مدة 3 ساعات في الصباح فقط.

ويحظى لينين بحب ومكانة كبيرة لدى الشعب الروسي حيث تعترضك تماثيله في كل الشوارع والحدائق والساحات العامة.