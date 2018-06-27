الخزري:سنصالح جماهيرنا عن طريق بنما

المصدر: Ⅶ موسكو- عبد السلام ضيف الله

أكد وهبي الخزري قائد المنتخب التونسي، أن فريقه سيعمل على التعويض وإسعاد جماهير المنتخب التونسي بعد الخيبة الكبيرة أمام المنتخب البلجيكي، حيث تلقى نسور قرطاج الهزيمة الأكبر في تاريخ مبارياته الدولية بخمسة أهداف مقابل هدفين، مبيناً أن الفوز عن طريق بنما هو السبيل الوحيد لإسعاد الجماهير، موضحاً أنهم يشعرون بحزن كبير بعد خيبة أمل الجماهير اثر نهاية المباراة والأخطاء الكبيرة التي ارتكبت خلالها.

وشدد لاعب رين الفرنسي، على إصرار زملائه على تقديم مباراة قوية تليق بمستوى اللاعبين، وتعيد إلى الأدهان جميع بما قدمه نسور قرطاج خلال المباريات الودية أو خلال مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وأضاف قائد المنتخب التونسي: لقد اثرت الإصابة خلال فترة التحضيرات على جاهزيتي وأنا أعمل على تعويض ما فات. وبخصوص المباراة مع بنما قال: لا نملك إلا خياراً وحيداً وهو الفوز من اجل رد الاعتبار لأنفسنا والجماهير التونسية، منتخب بنما سيكون طريقنا من أجل مصالحة جماهيرنا، أريد الانتصار ولا شيء غيره ونحن قادرون على تحقيقه.

إرهاق

من جانبه، اعتذر أنيس البدري لاعب المنتخب التونسي، على الهزيمة بخماسية أمام المنتخب البلجيكي مبرراً ذلك بالأخطاء الدفاعية القاتلة في خط الدفاع. وقال: عندما تخطئ أمام منتخبات كبيرة مدججة بالنجوم في حجم هازارد ولوكاكو تدفع الثمن غاليا خلال لحظات.

واعترف البدري بأن الفوارق في المستوى بين المنتخبين كانت كبيرة، إلى جانب صعوبات كبيرة في مجاراة نسق مباريات المونديال فأوضح: لقد بذلنا جهداً كبيراً أمام انجلترا في المباراة الأولى ولم يسعفنا الوقت حتى نتجهز للمباراة الثانية، دخلنا الملعب ونحن غير جاهزين بدنياً وذلك ما يفسر الأخطاء الدفاعية، خاصة أننا لعبنا أمام منتخب سريع.

بدوره، أكد فخر الدين بن يوسف، أن لاعبي نسور قرطاج يشعرون بالحسرة على الخروج دون أداء مشرف، ووعد جماهيره بالتدارك في المباراة المقبلة أمام بنما، كما حذر من استسهال المنتخب البنمي، مشيراً إلى أن المواجهة ستكون صعبة على الميدان.