ديشامب: حققنا المبتغى

المصدر: Ⅶ موسكو - يوسف الشافعي

أكد ديديي ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، رضاه التام عن مردود لاعبيه في مباراتهم أمام الدنمارك، مؤكداً أن الهدف المحدد بتصدر المجموعة قد تم بلوغه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن دور المجموعات كان صعباً للغاية.



وصرّح مدرب المنتخب الفرنسي بعد نهاية مباراته أمام الدنمارك قائلاً: «لقد قمنا بالعديد من الأمور الإيجابية أكثر من منتخب الدنمارك، النتيجة في صالح الفريقين وهم تكدّسوا في مناطقهم قصد الحصول على نقطة التعادل».



وأضاف: «كانت لدينا العديد من الفرص لهزّ الشباك، لكنهم كانوا يبحثون عن التعادل بكل الطرق».



وألمح ديديي ديشامب إلى صعوبة دور المجموعات في المونديال، حيث قال: «أقر بأن دور المجموعات في المونديال كان صعباً للغاية.. لقد حققنا المبتغى بتصدر المجموعة، كل المنتخبات حضّرت جيداً لهذا الحدث، كما أن العديد من المنتخبات اعتمدت مبدأ الركون إلى الوراء».



وأنهى حديثه قائلاً إن «التغييرات التي قمنا بها على مستوى التشكيلة ساهمت نوعاً ما في الإخلال بتوازن وتماسك المجموعة.. لكن أهم شيء أن يعرف جميع اللاعبين أنهم معنيون بالأمر».



