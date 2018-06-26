روسيا تخفّض الضرائب خلال كأس العالم

المصدر: موسكو - صلاح الدين الشيحاوي

خفضت السلطات الروسية الضرائب على المحلات التجارية خلال فترة كأس العالم، مما أنعش الحركة وسط مراكز التسوق. وتقبل الجماهير والسياح بأعداد كبيرة على محال الملابس والتذكاريات، حيث أقرت تخفيضات قياسية تصل إلى 50% لإغراء الضيوف للشراء دون حدود.

ماركات عالمية

ويرتاد السياح وخاصة من النساء محلات الملابس والموضة ومساحيق التجميل التي تعرض منتوجات بأسعار في المتناول وأقل بكثير مما هو عليه في فروعها بالدول الأخرى على الرغم من أنها ماركات عالمية.

وتفتح مراكز التسوق أبوابها منذ الصباح حتى ساعات متأخرة سعياً لاستيعابها أفواج المتسوقين من ضيوف موسكو بمناسبة المونديال.

قانون

وأقرت روسيا أيضاً قبل انطلاق المونديال «نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة». ويتيح القانون للمواطن الأجنبي استرداد جزء من ضريبة القيمة المضافة، التي يضطر لدفعها داخل روسيا عند شراء البضائع.

وتمثل الضريبة 18% من ثمن البضاعة، وينبغي على المواطنين الأجانب الراغبين في استرداد هذه الضريبة الاحتفاظ بفاتورة الشراء، وكذلك طلب استمارة خاصة من المتجر يدون فيها اسم المشتري وجنسيته ورقم جواز سفره وعنوانه ورقم بطاقة الائتمان ومعلومات أخرى ضرورية.

وعند المغادرة، يقوم المواطن بتقديم الفواتير، بعد ختمها من إدارة الجمارك في نقطة المغادرة، إلى شركات مختصة في استرداد هذه الضريبة، والتي ستقوم بإرجاع النقود مقابل نسبة معينة.

شرط

ويشترط القانون على أن يكون المواطن الأجنبي قد أنفق على شراء السلع ما لا يقل عن 10 آلاف روبل (171 دولاراً) في اليوم الواحد.