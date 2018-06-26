الديوك الزرقاء في الساحة الحمراء

المصدر: موسكو- صلاح الدين الشيحاوي

وصلت جماهير المنتخب الفرنسي الملقب بالديوك الزرقاء أمس الى موسكو وتوافدت بأعداد كبيرة على الساحة الحمراء. وتستعد الجماهير الفرنسية لحضور مباراة «الديوك» مع الدنمارك اليوم على ملعب لوجينكي بموسكو. وكان رفاق غريزمان خاضوا مباراتهم المونديالية الأولى أمام أستراليا في كازان وفازوا 2-1 ثم تحولوا الى ايكاتينبيرغ وتفوقوا أيضا على بيرو1-0، واليوم تواجه الدنمارك في موسكو متكبدة مع جماهيرها رحلة عذاب، كغيرها من منتخبات المونديال الأخرى.

وتزينت الجماهير الفرنسية بأجنحة وريش أزرق وأحمر وأبيض مستوحى من علم بلادهم متشبهة بالديوك. ويحلم الفرنسيون بتحقيق إنجاز تاريخي في مونديال روسيا والفوز باللقب مستندين في طموحهم على الجيل الذهبي الذي يزخر به منتخبهم حاليا، حيث يضم نجوما يلعبون في أكبر الفرق الأوروبية على غرار أومتيتي مدافع برشلونة وبوغبا متوسط ميدان مان يونايتد وغريزمان هداف أتلتيكو مدريد وغيرو مهاجم أرسنال إلى جانب عثمان ديمبلي ومبابي.