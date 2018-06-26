«موبايل» فجر لضبط إيقاع المغرب

المصدر: Ⅶ كالينينغراد - يوسف الشافعي

خلقت صورة فيصل فجر، لاعب المنتخب المغربي ونادي خيتافي الإسباني، حاملاً هاتفه النقال في تدريبات أسود الأطلس جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي بالمغرب، وذلك خلال آخر حصة تدريبية للمنتخب المغربي قبل مواجهة إسبانيا، في آخر مباريات الأسود بمونديال روسيا.



وتواصل «البيان الرياضي» مع مسؤولي اللجنة الإعلامية للاتحاد المغربي لكرة القدم، بقصد الحصول على توضيح في الموضوع، إذ أكدوا نقلاً عن الطاقم التدريبي للمدرب الفرنسي هيرفي رونار، أن فيصل فجر كان يحمل هاتفه بإيعاز من المدرب «الثعلب»، وذلك لضبط الموسيقى التي يتدرب عليها الأسود.