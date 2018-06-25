خسارة متعمّدة

المصدر: إعداد: مجتبى فاروق

شهدت بطولات كأس العالم عدداً من الأحداث التاريخية التي لا تنسى، ولكن هناك قصصاً أخرى لم ترو حتى يومنا هذا، «البيان الرياضي» يرصد عدداً من القصص والخفايا لبعض بطولات كأس العالم على مر التاريخ.

لا يهم من نلتقي في النهائي، فذلك يوم الشعب الألماني الغربي، الأهم بالنسبة لنا ألا نواجه المنتخب الهولندي قبل اليوم الأخير للبطولة، بهذه الكلمات حسم الألماني هيلموت شون مدرب منتخب ألمانيا الغربية صاحبة الأرض في مونديال 1974، الجدل حول أسباب خسارة منتخب بلاده القوي أمام جاره ألمانيا الشرقية، المنتخب الضعيف في المباراة الأخيرة للدور الأول.

وكان متصدر المجموعة الأولى ينتقل إلى المجموعة الأولى في دور الثمانية الذي كان يلعب حينها بنظام المجموعات ، وكانت الصدارة ستضع ألمانيا الغربية في مجموعة هولندا أقوى منتخبات البطولة. وفضل شون أن يقبل بما سمي هزيمة العار، بدلاً عن أن يغادر المونديال في دور الثمانية، ونجحت ألمانيا الغربية في صدارة المجموعة الثانية، بينما وتصدرت هولندا المجموعة الأولى، وفي المباراة النهائية، وعلى الرغم من البداية السريعة للمنتخب الهولندي الذي سجل في الدقيقة الثانية، إلا أن ألمانيا الغربية وبدعم كبير جداً من جمهورها خطفت اللقب بالفوز 2 - 1.