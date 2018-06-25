75 %: أداء المنتخب البرازيلي غير مقنع

المصدر: دبي: عز الدين جاد الله ــ غرافيك: حسام الحوراني

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اتفق 75 % من المشاركين في استطلاع «البيان » أن أداء المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا غير مقنع حتى الآن، في حين أبدى 25 % اقتناعهم بأداء منتخب السامبا.



وتعادل المنتخب البرازيلي مع نظيره السويسري بنتيجة 1- 1، في بداية مشواره في البطولة، بينما فاز على منافسه الكوستاريكي بهدفين نظيفين، ليتصدر المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه كلاً من سويسرا وصربيا وكوستاريكا برصيد 4 نقاط.



وطرحت «البيان » في استطلاعها اليومي المخصص لقضايا المونديال سؤالاً على جمهورها، مفاده: «ما يقدمه منتخب البرازيل في المونديال مقنع حتى الآن؟».



فجاءت النسب السابقة طبقاً لنتائج الاستطلاع المنشور على حساب الصحيفة الإلكتروني.



وجاءت نتائج الاستطلاع على الحساب الرسمي للصحيفة على شبكتي التواصل الاجتماعي «فيسبوك » و «تويتر »، متطابقة بعدم الرضا عن أداء المنتخب البرازيلي بنسبة 74 % حيث أكدوا أن منتخب السامبا لا يقدم الأداء المتوقع مقارنة بتاريخه العريق في النسخ السابقة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، في حين أبدى 26 % رضاهم عن أداء المنتخب البرازيلي بالرغم من تعادله أمام نظيره السويسري إيجابياً في الجولة الأولى من البطولة.