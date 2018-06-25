عارضة أزياء تهاجم «البرغوث»

المصدر: موسكو - وكالات

انهالت المذيعة وعارضة الأزياء الروسية فيكتوريا بونيا على «البرغوث» الأرجنتيني ميسي بالانتقادات واعتبرت أن البرتغالي رونالدو أفضل منه، وذلك استناداً إلى نظرتها الثاقبة في الناس.

وفي إجابة عن سؤال لزميلتها: أيهما الأفضل، قالت فيكتوريا: «أعتقد أن رونالدو شخص نموذجي من الناحية الإنسانية، لاسيما وأنني ضليعة بعض الشيء في معرفة ما في صدور البشر، وهذا ما يحملني على الجزم بأن ميسي ليس محبباً على القلوب كرونالدو».

وأضافت: «لقد سمعت بأنباء عن مكائد تحاك تحت الطاولة بين أوساط الفريق الأرجنتيني، وأن ميسي قادر على تخريب مستقبل أحد اللاعبين، لأنه لا يريد انضمامه إلى منتخب الأرجنتين. هذه الشخصية، أي ميسي، تقزّزني».

وغذت آراء بونيا حمى الجدل الدائر بين مشجعي النجمين الكرويين الكبيرين، خاصة بعد الأداء الباهت لميسي، والصارخ لرونالدو خلال مباريات الدور الأول من مونديال روسيا 2018.