قضاة الملاعب في عزلة

المصدر: موسكو- صلاح الدين الشيحاوي

يتدرب قضاة ملاعب نهائيات كأس العالم، بصفة يومية على ملعب «آر زاد دي أرينا» في موسكو، وذلك حفاظاً على جاهزيتهم البدنية، سعياً للنجاح في إدارة المباريات.

ويتدرب الحكام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وبمراقبة أمنية مشددة، حيث يمنع قضاة الملاعب من التصريحات الإعلامية، أو حتى الاحتكاك مع الجماهير لالتقاط صور تذكارية. فحكام المونديال يعيشون في عزلة عن العرس الكروي، سعياً من فيفا إلى حمايتهم من أي شبهات فساد.

ويرفع فيفا في عهد رئيسه الجديد انفانتينو، شعار النزاهة والمصداقية. وبادر الاتحاد الدولي للعبة، باعتماد تقنية الفيديو خلال المونديال الحالي، لتقليل أخطاء الحكام. لكن الجدل بقي قائماً، ماذا لو رفض الحكم الرئيس للمباراة، العودة إلى لقطة ما عبر تقنية الفيديو؟، حيث اشتكت منتخبات عديدة من تجاهل الحكام لمطالبها باستخدام هذه التقنية. ويمثل محمد عبد الله، التحكيم الإماراتي في مونديال روسيا 2018.