بنعطية يهاجم كريستيانو رونالدو

المصدر: موسكو - يوسف الشافعي

شَنَّ المهدي بنعطية، قائد المنتخب المغربي ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي، هجوماً لاذعاً على كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي وأفضل لاعب في العالم، وذلك على خلفية مواجهتهما الأخيرة في مونديال روسيا. ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية، تصريحات قوية لقائد المنتخب المغربي تجاه نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو. وصرح مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي لصحيفة «الديفنسا سنترال» الإسبانية قائلاً: «رونالدو لم يقم بأي شيء استثنائي في مباراة المغرب والبرتغال، ما قام به هو ادعاء السقوط بشكل كبير.. وأعتقد أن الحكم الأميركي غيغر لم يحترم المنتخب المغربي».

واستحضر المهدي بنعطية خلال تصريحاته، مباراة ناديه الإيطالي يوفنتوس وريَال مدريد الشهيرة التي خلقت الجدل في دوري أبطال أوروبا، وقال: «رونالدو لم يقدم أي شيء مثلما كان عليه الحال في مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري الأبطال، كما أن هدفه كان من خطأ واضح من المدافع بيبي».

وأضاف قائد أسود الأطلس قائلاً: «نحن نعرف كريستيانو رونالدو جيداً، إنه لاعب يعتمد على الاحتجاج بشكل دائماً وذلك بغية التأثير في الحكام وجعل مهمتهم أكثر صعوبة.. نتأسف كثيراً لأن حكم المباراة لم يحترم المغرب وكرة القدم». واعتبر الإعلام الإسباني الموالي لنادي ريال مدريد، تصريحات المدافع المهدي بنعطية، نابعة عن حقده الشديد وغيرته تجاه كريستيانو رونالدو. يذكر أن المهدي بنعطية قد انهزم أمام كريستيانو رونالدو في مواجهة المغرب للبرتغال بهدف نظيف سجله نجم النادي الملكي رونالدو.