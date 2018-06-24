سارانسك.. مدينة الجمال والرياضة

المصدر: سارانسك - صلاح الدين الشيحاوي

تعيش مدينة سارانسك على إيقاع نهائيات كأس العالم، ليس باحتضانها 4 مباريات من البطولة فحسب وإنما بكرنفال الجماهير الذي أصابته حمى الساحرة المستديرة.

وتتجمع الجماهير الشغوفة بكرة القدم لمتابعة مباريات المونديال في ساحة سوفيتسكايا وهي الساحة الرئيسية في سارانسك، حيث تضم العديد من المباني والمآثر التاريخية والثقافية للمدينة، إذ تقام فيها جميع الفعاليات الثقافية والمهرجانات والفعاليات الرياضية، سواء البلدية منها أو الإقليمية.

تقع مدينة سارانسك في وسط روسيا وهي عاصمة جمهورية موردوفيا. تعتبر واحدة من أجمل المدن الروسية، وغالباً ما احتلت مكانة متقدمة في استطلاعات الرأي حول كافة مدن البلاد في السنوات الأخيرة. تقوم هذه المدينة الصغيرة نسبياً بالترويج للرياضة، وقد كسبت من المونديال ملعب كرة قدم حديثاً يتّسع لأربعين ألف متفرج.

يُشارك رياضيو موردوفيا في أكثر من مئة مسابقة وبطولة عالمية وأوروبية ومحلية سنوياً.

معالم

وعلى مقربة من الساحة، توجد كاتدرائية المحارب القديس فيودور أوشاكوف وتُحف «الأسرة» المنحوتة وساحة بوشكين للثقافة والترفيه والعلامة التذكارية لمؤسسي سارانسك، إضافة إلى مسرح موردوفا الوطني لفن الدراما وغيرها من المعالم السياحية. ومنذ القرن السابع عشر تغيرت أسماء هذه الساحة في عدة مناسبات، حيث سبق أن حملت أسماء من قبيل سوبورنايا وبازارنايا والثورة وغيرها.

رياضة

وتُعتبر ساحة سوفيتسكايا من الأماكن المفضلة لسكان المدينة الباحثين عن الترفيه العائلي، كما يقصدها ممارسو رياضة التزلج على العجلات بينما تشد انتباه الضيوف الراغبين في التنزه.

وتحتضن سارانسك 4 مباريات خلال المونديال أقيمت منها اثنتان جمعت الأولى بين البيرو والدنمارك والثانية بين كولمبيا واليابان بينما تقام المباراة الثالثة بين إيران والبرتغال، والرابعة بين تونس وبنما.

صُمم الملعب على شكل بيضاوي. ألوانه المشرقة التي تجمع بين البرتقالي والأحمر والأبيض.

وتروج مدينة سارانسك للمونديال بملصق عليه طير ضخم، والطير الذي تم تصويره في الملصق هو «طير الإبداع» في أساطير المدينة، ويمثل شخصية قوية وموحية. وتم تزيين الطير وكرة القدم بنمط مميز لجمهورية موردوفيا يمثل تفرّد الفن المحلي والصناعات المحلية. أما كرة القدم الموجودة في الملصق الترويجي فترمز لأهمية كأس العالم لسكان المنطقة.