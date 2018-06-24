6 أشهر من العنف

المصدر: إعداد - مجتبى فاروق

شهدت بطولات كأس العالم عدداً من الأحداث التاريخية التي لا تنسى، ولكن هناك قصصاً أخرى لم ترو حتى يومنا هذا، «البيان الرياضي» يرصد عدداً من القصص والخفايا لبعض بطولات كأس العالم على مر التاريخ.

العنف هو الأسلوب الأمثل للحصول على لقب المونديال، أحد أكثر العناوين التي انتشرت في الصحافة الأرجنتينية تميزاً، بعد فوز التانغو باللقب الأول في تاريخه عام 1978.

وكان المقصود من خلف هذا العنوان التذكير بما قاله المدرب الأسطوري سيزار مانوتي الذي أبهر العالم بطريقة مبتدعة في استرجاع الكرة، وهي «الانزلاق من بعيد»، وهي الطريقة التي نفذها المنتخب الأرجنتيني في المونديال وشاهدها العالم للمرة الأولى، حيث يتزحلق اللاعب الأرجنتيني على الأرض، ويخطف الكرة، ويبني عليها هجمة مرتدة سريعة. وكان مانوتي كشف قبل بداية المونديال، عن أن منتخب الأرجنتين سيحرز اللقب بفضل ستة أشهر من العنف، ومضى يقول مبتسماً «ستعلمون ما أعاني نهاية هذه البطولة».

وكان مانوتي جمع المنتخب الأرجنتيني في معسكر مغلق لستة أشهر بغرض التدريب على هذا الأسلوب المبتكر لاستخلاص الكرة، ونجح الرجل في مسعاه ومنح بلاده أول ألقابها في المونديال.