80 %: يتوقعون بطلاً جديداً لكأس العالم

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله ــ غرافيك: حسام الحوراني

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توقع 80% من المشاركين في استطلاع «البيان» ظهور بطل جديد في النسخة الحالية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في روسيا بعد تراجع الكبار، مقابل 20% توقعوا أن يخرج البطل من المنتخبات التقليدية التي ســيطرت لفترة طويلة على اللقب.

وطرحت «البيان» في استطلاعها اليومي، سؤالاً مفاده: «هل تتوقع بطلاً جديداً لكأس العالم بعد تراجع الكبار؟» فجاءت النسب السابقة طبقاً لنتائج الاستطلاع المنشور على الموقع الإلكتروني للصحيفة.

وكانت النسخة الحالية للمونديال قد شهدت عدداً من المفاجآت فبعد نحو أسبوع من انطلاق البطولة، بدا واضحاً أنها لن تنصف المنتخبات الكبرى، فبطل العالم، منتخب ألمانيا سقط في أول مباراة أمام المكسيك (0-1)، ومنتخب البرازيل أُرغم على تعادل مخيب (1-1) أمام «القزم» سويسرا، في حين كانت محنة الأرجنتين الأشد ألماً بثلاثية نظيفة أمام كرواتيا.

وجاءت النسب في نتائج المنشور عبر الحاسبين الرسميين للصحيفة على شبكتي التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» و«تويتر» متطابقة، حيث اتفق 75% من المشاركين على النسخة الحالية لمونديال روسيا ستشهد وصول بطل جديد لمنصات التتويج، مقابل 25% لم يوافقوا على تلك المقولة.