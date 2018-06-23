69 %: كريستيانو رونالدو قادر على حصد لقب هداف المونديال

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله ــ غرافيك: حسام الحوراني

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أكد 69% من المشاركين في استطلاع «البيان» أن نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو قادر على تحقيق لقب الهداف في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، مقابل 31% أكدوا عدم قدرة النجم المتألق على تحقيق اللقب.

وانفرد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم منتخب البرتغال، بصدارة ترتيب هدافي كأس العالم روسيا 2018، بعدما فض الشراكة التي فرضها عليه الروسي دينيس تشيريشيف، الذي تألق في مباراة مصر وروسيا.

وأصبح رصيد رونالدو 4 أهداف في مباراتين خاضهما منذ انطلاق كأس العالم.

وطرحت «البيان» في استطلاعها اليومي المخصص لقضايا كأس العالم سؤالاً على جمهورها، مفاده:«هل يستطيع كريستيانو رونالدو أن يحقق لقب هداف المونديال؟، فجاءت النسب المذكورة طبقاً لنتائج الاستطلاع المنشور على الحساب الرسمي للصحيفة على «الفيس بوك».

وجاءت النسب متقاربة في نتائج الاستطلاع على «تويتر» حيث اتفق 64% أن رونالدو يمتلك القدرة على إحراز لقب هداف المونديال، في حين قال 36% لا.

وفي نتائج الاستطلاع على موقع الصحيفة الإلكتروني جاءت أغلب الأصوات لصالح رونالدو بنسبة 93% أكدوا قدرة النجم البرتغالي على التحليق باللقب، في حين رفض 7% فقط تلك المقولة.