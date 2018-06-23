عرض كأس العالم أمام الجماهير

المصدر: موسكو - البيان الرياضي

تعرض اللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم 2018 كأس البطولة في منطقة الجماهير بالساحة الحمراء. ووضعت الكأس الغالية في إطار بلوري لحمايتها من اللمس أو التلف.

ويقف المشجعون في طوابير طويلة لنيل فرصة سيلفي أو فيديو قصير مع كأس العالم التي تنتظر عريسها في موسكو يوم 15 يوليو المقبل على ملعب لوجينكي بموسكو. ويبدو أن البطل الذي سيعانق الكأس سيكون مفاجأة خاصة بعد تواضع نتائج المنتخبات الكبيرة في المونديال حتى الآن. وتبدو الكأس صغيرة الحجم، طولها 36.5 سنتم وقطر قاعدتها 13 سنتم ووزنها 6.142 كلغ وهي مصنوعة من الذهب الخالص عيار 18 وتعادل قيمتها 10 ملايين دولار. ويتم نقش اسم المنتخب المتوج بها على خلفيتها، بينما يحتفظ الفريق الذي ينالها 4 مناسبات متتالية إلى الأبد وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وكانت المنتخبات العالمية اعتبرت أن شرط الفوز المتتالي هو بمثابة رغبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الاحتفاظ بالنسخة الحالية من كاس العالم من غير تغيير إذ أثبت تاريخ البطولة الفشل في تحقيق مثل هذا الإنجاز.