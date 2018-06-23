تراث سنغالي في قلب موسكو

المصدر: موسكو ـ صلاح الدين الشيحاوي

يقف عدد من المشجعين للمنتخب السنغالي في الشوارع القريبة من الساحة الحمراء لبيع بعض المنتوجات من تراث بلدهم والمتمثلة خصوصاً في الخواتم والسلاسل والتذكارات.

ويقبل الروس كثيراً على هذه القطع النادرة الآتية من ثقافة غريبة بالنسبة إليهم. كما يطلبون التقاط صور مع المشجعين السنغاليين وهم يقرعون طبولهم الإفريقية. ويراوح هؤلاء المشجعون بين تجارة التذكارات التراثية والتغني بنجوم أسود «التيرانغا» الذين حققوا الفوز في المباراة الأولى على المنتخب البولندي بهدفين مقابل واحد.

ويمثل المونديال كرنفالاً عالمياً لاستعراض تراث مختلف الشعوب، حيث تسعى الجماهير إلى إبراز جانب من ثقافاتها وحضارتها في الشوارع والساحات العامة، لتتشكل فسيفساء من القبعات المكسيكية إلى الغترة والعقال السعودي إلى البرنس المغربي والجبة التونسية حتى جلود الأسود الأفريقية ورقصات السامبا البرازيلية.