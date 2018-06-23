نهر موسكفا..قلب موسكو النابض

المصدر: موسكو - صلاح الدين الشيحاوي

يمثل نهر موسكفا القلب النابض لمدينة موسكو لموقعه الاستراتيجي، وللمعالم التاريخية التي شيدت على ضفتيه من الكرملين والمتاحف والكنائس والساحة الحمراء. وعندما يرخي الليل سدوله تتجه حشود الجماهير إلى الجسر الذي يعبر النهر ويربط نصفي موسكو. وعلى قمة الجسر يتراءى لضيوف المونديال مشهد غاية في الجمال على أنوار الفوانيس الخافتة.

وتقع موسكو على طرفي نهر موسكفا، الذي يجري لأكثر من 500 كيلومتر عبر سهل أوروبا الشرقية في وسط روسيا. ويقطع النهر الشهير 49 جسراً في ضمن حدود المدينة، مع العديد من القنوات المائية. وتنظم رحلات سياحية عبر سفن سياحية (الفيري) تجوب النهر ما يمكن جماهير المونديال من اكتشاف سحر موسكو والتمتع بالفن المعماري الجميل للبنايات القديمة على ضفتي النهر.

احتفال

ويعيش نهر موسكفا على وقع نهائيات كأس العالم، حيث تزدحم على ظهر سفنه الجماهير المتزينة بأعلام بلدانها، والتي تزلزل المراكب بأهازيجها وغنائها الممجد لنجوم الساحرة المستديرة. وسعياً من القنوات التلفزية إلى نقل المونديال في صورة رائعة إلى العالم تركزت استديوهات عديدة تطل على النهر الذي ينبض حياة ويسحر الجماهير.

مواصلات

وتنطلق طرق المواصلات من حدود النهر إذ تعتبر أول وأقرب حلقة للمركز، بولفارنويية كولتسو، والحلقة الثانية الأولية، التي تقع خارج حلقة البولفارد، تدعى سادوفسكوييه كالتسو وهي حلقة الحديقة، أما حلقة المواصلات الثالثة، انتهى العمل عليها في عام 2003 كطريق سريع عالي السرعة. وحلقة المواصلات الرابعة، طريق سريع آخر، يُبنى في الوقت الحاضر كي يخفف من كثافة السير. أبعد حلقة من مركز المدينة في مدينة موسكو تدعى طريق موسكو الحلقي للسيارات الذي بشكل تقريبي يحدد حدود المدينة.