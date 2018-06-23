الجمباز الروسي يبهر زوار المونديال

المصدر: موسكو - صلاح الدين الشيحاوي

يحرص عدد من الشباب الروس على استغلال وجود جماهير من مختلف دول العالم ببلادهم لتقديم عروض في فنون الجمباز التي تشتهر بها روسيا. ويقف شباب وشابات روسيا في الشوارع المزدحمة بالمشجعين ويقدمون عروضا لافتة في الجمباز بفنونه المختلفة من رقص وغيره ويتجاوب معهم زوار المونديال بشكل كبير.

ويصطف المئات من الضيوف ليشاهدوا العرض الروسي المبهر مصفقين لهم على إبداعاتهم الرياضية. ويلتقط المتفرجون صور السيلفي والفيديوهات لتخليد اللحظات الجميلة التي عاشوها خلال المونديال بروسيا 2018. ويتميز أبطال العروض بمهارات عالية جدا في الجمباز، الرياضة التي تحتاج لياقة بدنية عالية. ويبدو أن هؤلاء من الرياضيين المعتزلين.