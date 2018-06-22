فالكاو: ليس لدينا ما نخسره

المصدر: موسكو - وكالات

أكد الكولومبي رادميل فالكاو أمس، أن مباراة منتخب بلاده يوم الأحد أمام بولندا في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ستكون بمثابة نهائي لكلا البلدين، مضيفاً، ليس لدينا شيء لنخسره، فقدنا المباراة الأولى، وعلينا التعويض، وهم في الموقف نفسه.

وقال فالكاو: «نحن منتخبان يحتاجان للفوز، المباراة ستكون بمثابة نهائي، وهي ستحدد هوية من سيستمر ومن سيرحل عن المونديال، نحن مستعدون، والفريق يتمتع بروح تنافسية عالية، ويجب أن نلعب المباراة كما لو كانت مباراة نهائية».

وتابع: «لقد تركنا خلفنا مباراة اليابان، والآن نبحث عما يدعمنا ويزيد من قوتنا، بدء المباراة بهدف مبكر ونقص عددي لم يكن بالأمر السهل».

واستطرد المهاجم الكولومبي قائلاً: «نحن بحالة جيدة، ونتحلى بالثقة، ونستعد من أجل مباراة الأحد». وتلتقي كولومبيا، بقيادة مدربها خوسيه بيكرمان، مع بولندا يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة، بعد أن خسرت مباراتها الأولى أمام اليابان بنتيجة 2 - 1.

وخسرت بولندا أيضاً مباراتها الأولى أمام السنغال بهدفين لهدف، ويتوقف مستقبلها في المونديال الحالي على ما ستؤول إليه مجريات الأمور في مباراة الأحد أمام المنتخب اللاتيني على ملعب «كازان أرينا».