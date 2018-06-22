90 %: السنغال قادرة على التأهل إلى الدور الثاني

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله ــ غرافيك: حسام الحوراني

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اتفق 90 % من المشاركين في استطلاع «البيان » على أن المنتخب السنغالي قادر على التأهل للدور الثاني لنهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، مقابل 10 % فقط، أكدوا أن المنتخب السنغالي لن يتمكن من عبور دور المجموعات. ونجح المنتخب السنغالي في التغلب على بولندا 2- 1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة، مسجلاً الفوز الأول للممثلين الخمسة للقارة السمراء في مونديال روسيا 2018 ، وتلقت المنتخبات الأفريقية الخمسة )مصر والمغرب وتونس والسنغال ونيجيريا( خمس هزائم مقابل انتصار واحد.



وطرحت «البيان » في استطلاعها اليومي سؤالاً على جمهورها، مفاده: «بعد فوزها على بولندا، هل تستطيع السنغال الصعود للدور الثاني؟، فجاءت النسب السابقة، طبقاً لنتائج الاستطلاع المنشور على الموقع الإلكتروني للصحيفة.



تطابق

وجاءت النسب في نتائج الاستطلاع المنشور على حسابي الصحيفة الرسمي على شبكتي التواصل الاجتماعي » تويتر «و » الفيس بوك" متطابقة حيث أكد 88 % أن المنتخب السنغالي يمتلك القدرة على بلوغ الدور الثاني للمونديال والتأهل بعد أن قدم أداء راقياً أمام نظيره البولندي ليحقق فوزاً صعباً، في حين قال 12 % بأن السنغال ليست قادرة على تجاوز دور المجموعات والتأهل للدور الثاني.