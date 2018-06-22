أورسي الكذاب

المصدر: إعداد - مجتبى فاروق

شهدت بطولات كأس العالم عدداً من الأحداث التاريخية التي لا تنسى، ولكن هناك قصصا أخرى لم ترو حتى يومنا هذا. «البيان الرياضي» يرصد عدداً من القصص والخفايا لبعض بطولات كأس العالم على مر التاريخ.

في الوقت الذي تعودت فيه جماهير كرة القدم على إطلاق الألقاب الجميلة على نجومها المحببة، خصوصا من كان لهم إسهام متميز في مسيرة المنتخب الوطني، على العكس تماماً أطلقت جماهير الكرة الإيطالية لقب الكذاب على أرجنتيني الأصل ريموند باببياني ميمو، الشهير بأورسي، على الرغم من نجاحه في قيادة المنتخب الإيطالي لتحقيق لقبه الأول في البطولة العالمية عام 1934، عندما تمكن من معادلة النتيجة في المباراة النهائية أمام جمهورية تشيكوسلوفاكيا السابقة، التي كانت على بعد 9 دقائق من اللقب، بعد أن تقدمت بهدف بوشي، لكن أورسي عادل النتيجة، وتمكن شافيو من تحقيق هدف الفوز.

وجاء لقب الكذاب بعد أن ادعى أورسي تخصصه في التسجيل بطريقة «أوراق الخريف الساقطة»، وهي إسقاط الكرة خلف الحارس المتقدم، وأن الهدف الذي عادل به النتيجة بهذه الطريقة لم يكن صدفة، وتحدى الإعلام الذي قبل التحدي، وفي اليوم التالي للنهائي، وأمام مرمى خالٍ فشل أورسي في التسجيل بعد 11 محاولة.