هازارد يسخر من الصحافة العالمية

المصدر: موسكو - وكالات

شن اللاعب البلجيكي ايدن هازارد هجوماً لاذعاً على الصحافة العالمية، وأكد أنه يقرأ الصحف فقط ليضحك. وقال اللاعب البلجيكي في تصريحات إعلامية: «أحياناً أقرأ شيئاً ولكن فقط لأضحك».

ورغم فوزه بثلاثية نظيفة في مباراته الأولى في بطولة كأس العالم 2018 أمام بنما، تلقى منتخب بلجيكا انتقادات كثيرة. وأضاف هازارد قائلاً: «أعتقد أن الانتقادات يجب أن تكون موجودة ولكن لا يمكن تقديم ما هو أكثر من الحد الأقصى».

وخرجت بلجيكا من منافسات مونديال 2014 وبطولة كأس أمم أوروبا 2016 من دور الثمانية. ودائماً ما يجد المنتخب البلجيكي نفسة تحت عدسة المجهر محاطاً بأنظار المتابعين والمحللين كونه يعج بنجوم ينظر إليهم على أنهم الجيل الذهبي لهذا الفريق، مثل هازارد وكيفين دي بروين وروميلو لوكاكو.

ويلتقي المنتخب البلجيكي في الجولة الثانية لدور المجموعات مع المنتخب التونسي يوم السبت المقبل. من ناحية أخرى عاد المدافع توماس فيرمايلين إلى تدريبات المنتخب البلجيكي بعد ابتعاده عن الفريق لمدة أسبوع بسبب الإصابة في الفخذ. وشارك فيرمايلين (32 عاماً) في أول حصة تدريبية له في مونديال روسيا. ولم يشارك المدافع الآخر فينسنت كومباني في التدريبات .