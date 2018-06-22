روسيات يطلبن الزواج من تونسيين

المصدر: موسكو- صلاح الدين الشيحاوي

أكّد سفير تونس بموسكو محمد علي الشيحي أمس خلال مأدبة غداء على شرف البعثة التونسية تلقي السفارة عدداً كبيراً من طلبات روسيات لمعرفة إجراءات عقود الزواج بالتونسيين. وسقطت الجميلات الروسيات في عشق شباب تونسيين قدموا إلى روسيا لتشجيع نسور قرطاج وبادرن بالبدء في اجراءات عقود الزواج.

ولفت مشجعو منتخب تونس الأنظار في البطولة العالمية الكبرى بسلوكهم اللطيف واحترامهم الآخرين ، ورغبتهم في التعرف على مشجعي المنتخبات الأخرى.وتشهد الساحة الحمراء تجمع أعداد كبيرة من المشجعين والسياح من كافة الجنسيات والبلدان المشاركة في كأس العالم روسيا 2018 مما يتيح فرصة التعارف بينهم،وتنتهي بعض قصص التعارف بالزواج.

وعرف المونديال الكثير من قصص الزواج أو الخطبة أثناء المباريات ، كما بات من المعالم المميزة للبطولة الأكبر على مستوى كرة القدم مشاهد من يخططون للزواج بعد البطولة.