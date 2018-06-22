الفيل التونسي يخطف الأضواء

المصدر: موسكو ـ البيان الرياضي

خطف المشجع التونسي الشهير باسم «الفيل» الأضواء في روسيا، وذلك خلال المباراة الأولى بين نسور قرطاج ومنتخب الأسود الثلاثة. ورسم المشجع ضخم الجسم صورة نسر على ظهره كما تزين بألوان العلم التونسي الأحمر والأبيض ليطل في مظهر طريف وغريب بالنسبة للمشجعين الروس.

وبات الفيل نجماً في روسيا إذ تتجمهر حوله الجميلات من أجل التقاط سيلفي يدون الذكرى الطريفة. ودأب «الفيل» على مرافقة المنتخب التونسي وتشجيعه في كل البطولات.

وعلى الرغم من غياب نسور قرطاج عن مونديال البرازيل 2014 فإن «الفيل» سافر إلى بلاد السامبا وشجع المنتخب الجزائري.

وهو يساند المنتخبات العربية ، وخاصة منتخبات شمال أفريقيا في البطولات الكبرى ، حيث يحرص على التواصل معهم ويساندهم عندما لا يواجهون منتخب تونس.