سيسيه يحلق فوق السماء

المصدر: موسكو - وكالات

أعرب اليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، عن شعوره بالتحليق فوق السماء، بعد فوز فريقه على نظيره البولندي 2 -1 أول من أمس، على ملعب سبارتاك موسكو، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة لمونديال روسيا.

وتقدم المنتخب السنغالي بهدف عكسي، سجله البولندي تياغو سيونيك بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 37. وأضاف مباي نيانج الهدف الثاني للسنغال، من خطأ دفاعي فادح في الدقيقة 60، ثم رد جرزيجورز كريتشوفياك، بهدف لبولندا قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

وقال سيسيه «أعتقد أن السنغال فازت بفضل الانضباط، لدينا فريق غاية في القوة، ولعبنا بشكل هجومي، وتمكنا من تصعيب الأمور عليهم». وأضاف «لقد عمدوا (بولندا)، إلى الاستحواذ على الكرة، لكن في كل مرة كانوا يخطئون، كنا نستغل ذلك في صالحنا».

من ناحيته، ظهر آدم نوالكا المدير الفني لمنتخب بولندا، حزيناً بعد الهزيمة، وقال نوالكا إن الهدف الثاني للسنغال «جاء بشكل بذيء»، حيث تم لعب الكرة في الوقت الذي كان هناك تغيير من المقرر أن يجرى، ما أثار «سوء فهم كبير». وأضاف «كنا نستحوذ على الكرة، أعتقد أن يان بيدناريك لم يشاهد اللاعب الذي كان قادماً من على مقاعد البدلاء».