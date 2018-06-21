المونديال بكل الألوان

المصدر: موسكو ــ صلاح الدين الشيحاوي

تحرص جماهير منتخبات كأس العالم قبل المباريات على التزين بألوان بلدانها لتعيش العرس الكروي العالمي في أجمل مظهر وحلة. وتتنوع تقليعات الزينة بين رسم الأعلام وقلوب وأسماء نجوم أو عبارات تمجد المنتخبات.

وتلبية لمطالب الجماهير تنتصب ورش عدة حول ملاعب البطولة تتخصص في تلوين وجوه المشجعين، كل حسب طلبه وذوقه الفني. ويكسب المتخصصون في التلوين مبالغ مالية كبيرة، حيث تصطف أمامهم طوابير من الجماهير تقدر بالمئات. وتختلف أسعار خدمة التلوين حسب الرسم الذي يطلبه المشجع، فرسم علم صغير أو كتابة عبارة قصيرة يتطلب 300 روبل بينما يحتاج طلاء الوجه كاملاً 500 روبل روسي.