المصدر: موسكو - وكالات

شهدت بطولة كأس العالم 2018 في روسيا بعد مرور سبعة أيام من منافساتها تسجيل خمسة أهداف عكسية، وأصبحت قريبة من معادلة الرقم القياسي في تاريخ هذه البطولة في هذا الصدد. وكان هدف اللاعب المصري أحمد فتحي في مرماه في المباراة التي سقط فيها منتخب «الفراعنة» أول من أمس 1 -3 أمام روسيا في سان بطرسبرغ هو الخامس في النسخة الحالية للمونديال.

وكان الرقم القياسي التاريخي لأكبر عدد من الأهداف العكسية قد سجل في مونديال فرنسا 1998 برصيد ستة أهداف.

وفي الوقت الذي لم تتم فيه إقامة ثلثى مباريات مونديال روسيا 2018 بعد، يبدو أن هذا الرقم في طريقه للتحطم وبفارق كبير إذا استمر معدل التسجيل الحالي.

وأصحاب الأهداف العكسية الأربعة الأخرى هم: الإيراني عزيز بوهدوز أمام المغرب والأسترالي عزيز بيهيتش أمام فرنسا والبولندي تياغو سيونيك أمام السنغال.