85 % توقعوا نجاح تقنية «الفيديو» في المونديال

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله ــ غرافيك: حسام الحوراني

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توقع 85% من المشاركين في استطلاع «البيان» نجاح «تقنية الفيديو» في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، في حين أكد 15% فشل التقنية الجديدة في الحد من الأخطاء التحكيمية التي تشهدها المباريات.

وتشهد النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم تطبيق «تقنية الفيديو» للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» تطبيق «تقنية الفيديو» لتحقيق العدالة بين المنتخبات المشاركة.

وطرحت «البيان» في استطلاعها اليومي سؤالاً على جمهورها، مفاده: هل تتوقع نجاح «تجربة الفيديو» في المونديال ؟. فجاءت النسب السابقة طبقاً لنتائج الاستطلاع المنشور على حساب الصحيفة الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «الفيسبوك».

وجاءت النسب متقاربة في نتائج الاستطلاع على «تويتر»، حيث أيد 73% من المشاركين في الاستطلاع نجاح «تقنية الفيديو» في المونديال، مقابل 27% قالوا بعكس ذلك.

وفي نتائج الاستطلاع المنشور على موقع الصحيفة الإلكتروني، وافق 63% على نجاح «تجربة الفيديو» الحديثة في الحد من الأخطاء التحكيمية، في حين ذهب 37% من المشاركين إلى أنها لن تتمكن من علاج الأخطاء التي يقع فيها حاملو الصافرة.