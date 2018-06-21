الإرهاق يلغي مِران بلجيكا

المصدر: موسكو - وكالات

أعلن الاتحاد البلجيكي إلغاء المران الذي كان مقرراً أمس للمنتخب، المنافس في كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا، بسبب الإجهاد البدني الذي يعاني منه اللاعبون.

وأوضح الاتحاد أن روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب منح اللاعبين راحة طوال يوم أمس، كما ألغى مؤتمراً صحفياً كان مقرراً لاثنين من لاعبي المنتخب. واستهل المنتخب البلجيكي مشواره في المونديال بالفوز على منتخب بنما 3 - 0 الاثنين في سوتشي وقد عاد اللاعبون في مساء اليوم نفسه إلى معسكر الفريق في ديدوفسك بالقرب من العاصمة موسكو، وقد خضعوا للتدريبات أول من أمس.

ويخوض المنتخب البلجيكي مباراته الثانية بالمجموعة السابعة، يوم السبت المقبل أمام نظيره التونسي على ملعب «أتكريت أرينا» في موسكو، بينما يخوض مباراته الثالثة أمام إنجلترا في 28 يونيو، وهو يأمل أن يؤكد صعوده إلى دور الـ 16 بالفوز على تونس، ويلعب على ضمان صدارة المجموعة في اليوم الأخير من الدور الأول.