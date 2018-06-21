مارادوناعلى جدار «سبارتاك موسكو»

المصدر: موسكو ــ صلاح الدين الشيحاوي

تزين ملعب سبارتاك موسكو بلافتة كبيرة تحمل صورة الأسطورة دييغو مارادونا وضعتها جماهير المنتخب الأرجنتيني، أول من أمس، قبل مباراة السينغال وبولندا.

ولا تزال جماهير التانغو تعيش على ذكريات إنجازات مارادونا في مونديال 1986 عندما أهداهم اللقب. ويحلم مشجعو الأرجنتين بالفوز باللقب بعد جفاء 32 عاماً.

وكانت الآمال معلقة على ليونيل ميسي لتكرار الأمجاد الغابرة في مونديال البرازيل 2014 إلا أنه وخلال المباراة النهائية أمام الماكينات الألمانية خسر بهدف لصفر. فشل ميسي يعزز أكثر مكانة مارادونا في قلوب الأرجنتينيين من مونديال إلى آخر. وكثيراً ما تغنى راقصو التانغو في موسكو بالأسطورة مارادونا ويعتبرونه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.