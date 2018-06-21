مارادونا يأسف لهزيمة كولومبيا

المصدر: كركاس - وكالات

أعرب النجم الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا، عن أسفه لهزيمة كولومبيا 1 - 2 في أولى مبارياتها أمام اليابان، معتبراً أن الخطأ الذي وقع فيه المنتخب اللاتيني في بداية اللقاء، وأسفر عن احتساب ركلة جزاء لليابان، لا يغتفر.

وأشار مارادونا خلال برنامج «من يد رقم 10»، الذي يقدمه عبر شبكة «تيليسور» الفنزويلية، إلى أن ركلة الجزاء التي تسبب فيها لاعب الوسط كارلوس سانشيز، بعد أن تصدى لإحدى التسديدات باليد، كانت خطأ لا يتناسب مع منتخب مثل كولومبيا.

وأحرز المنتخب الياباني من هذه الركلة هدفه الأول، فيما حصل كارلوس سانشيز على البطاقة الحمراء في الدقيقة الخامسة. وقال مارادونا: «قضيت يوماً سيئاً، لأنه هناك من يعمل طوال العام على المتابعات وخلق فرص هجومية ووضع خطط جيدة للدفاع، ثم تأتي كولومبيا اليوم لتختطف في الدقائق الأولى من المباراة، هذا أمر لا يصدق، إنه أمر مؤلم بالنسبة لي».

وأضاف: «يبدو لي أن هناك خطأ جماعياً كبيراً للغاية»، كما أعرب عن استيائه من تراخي لاعبي كولومبيا في الارتداد للدفاع في لعبة الهدف الأول. وأشاد مارادونا بإصرار المنتخب الكولومبي الذي نجح قبل نهاية الشوط الأول في إدراك التعادل من ركلة حرة ثابتة، نفذها اللاعب خوان كوينتيرو.