المحمدي يخضع لفحص المُنشطات

المصدر: Ⅶ سان بطرسبورغ - يوسف الشافعي

قامت اللجنة الطبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بزيارة مقر إقامة المنتخب المغربي بمدينة فورونيج الروسية، وذلك لإخضاع أحد اللاعبين لفحص الكشف عن المنشطات.

وتم اختيار حارس نادي نومانسيا الإسباني منير المحمدي للكشف عنه، إذ من المُنتظر أن تعمل اللجنة ذاتها على القيام بزيارات أخرى للكشف عن لاعبين آخرين.



وتَقوم هذه اللجنة بزيارات دورية إلى مقار إقامة جميع المُنتخبات المُشاركة في المُونديال قصد إخضاع اللاعبين لفحوص مُدققة للكشف عن المُنشطات.

يُذكر أن منير المحمدي قد قدم مُباراة كبيرة أمام إيران، حيث تصدى لكرة مُحققة من انفراد واضح لأحد لاعبي المنتخب الإيراني في الشوط الأول.