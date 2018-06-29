60 %: الأرجنتين قادرة على الاستمرار في المونديال

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله ــ غرافيك: حسام الحوراني

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اتفق 60% من المشاركين في استطلاع «البيان» على قدرة المنتخب الأرجنتيني على الاستمرار في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، في حين شكك 40% في قدرة منتخب التانغو على بلوغ الأدوار النهائية للمونديال.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني للدور الثاني ونجح في عبور دور المجموعات بصعوبة بعد أن حل في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة خلف المنتخب الكرواتي، برصيد 3 نقاط، حيث تعادل مع آيسلندا بنتيجة 1-1، وخسر من كرواتيا بثلاثية نظيفة، وفاز على نيجيريا بنتيجة 2-1.

وطرحت «البيان» في استطلاعها اليومي المخصص لقضايا المونديال، سؤالاً على جمهورها، مفاده: «بعد عبورها الدور الأول بصعوبة.. هل تتوقع استمرار الأرجنتين في البطولة؟»، فجاءت النسب السابقة، طبقاً لنتائج الاستطلاع المنشور على الموقع الإلكتروني للصحيفة.

واختلفت النسب في الاستطلاع على «الفيسبوك» والتي جاءت لصالح خروج المنتخب الأرجنتيني من المونديال بنسبة 54%، مقابل 46% أكدوا قدرة منتخب التانجو على الوصول إلى أبعد المراحل في المونديال.

وفي الاستطلاع على «تويتر»، جاءت النتائج في صف منتخب التانغو، حيث اتفق 51% على قدرة المنتخب الأرجنتيني على الاستمرار في المونديال، مقابل 49% توقعوا عدم استمراره.