72 %: إجراءات روسيا لمكافحة المنشطات غير كافية

أكد 72% من المشاركين في استطلاع «البيان» أن الإجراءات التي اتخذتها روسيا التي تستضيف حالياً نهائيات كأس العالم لكرة القدم لمكافحة المنشطات غير كافية، في حين رأى 28% أنها كافية.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد رفض مزاعم بشأن تعاطي بعض لاعبي منتخب روسيا للمنشطات، قائلا إنه لا يوجد أي دليل على تعاطي المنشطات بين لاعبي الدولة المضيفة لكأس العالم.

وقال الفيفا في بيان: «لا يوجد دليل كاف على انتهاك أي لاعب كرة القدم لقواعد مكافحة المنشطات».



وطرحت «البيان» سؤالاً على جمهورها، مفاده:«الإجراءات التي اتخذتها روسيا حتى الآن لمكافحة المنشطات في المونديال كافية؟، فجاءت النسب السابقة، طبقاً لنتائج الاستطلاع المنشور على حساب الصحيفة الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي» الفيس بوك«.



وجاءت نتائج الاستطلاع المنشور على»تويتر" متقاربة، حيث أشار 69% من المشاركين إلى أن إجراءات البلد المضيف للمونديال لمكافحة المنشطات تعد غير كافية، مقابل 31% أكدوا كفايتها.

وأشار 60% من المشاركين في الاستطلاع على الموقع الإلكتروني للصحيفة أن إجراءات مكافحة المنشطات في نهائيات كأس العالم غير كافية، مقابل 40% قالوا بعكس ذلك.



