حفل زواج في قلب المونديال

المصدر: Ⅶموسكو - البيان

اختار عروسان من تركمانستان الاحتفال بزواجهما بين جماهير المونديال في الساحة الحمراء بموسكو. وفوجئ المشجعون بالعروس وهي تتهادى بينهم بفستانها الأبيض الجميل ليتجمهروا حولها لالتقاط «السيلفي».

كما تبرعت فرقة موسيقية روسية بعزف أحلى الألحان للعروسين احتفالاً بهما.

وكشف العريس التركماني أنه قرر الزواج في موسكو منذ سنة واتفق مع زوجته لإقامة الحفل في موسكو بمناسبة كأس العالم فاستحسنت الفكرة. وذكر أنه سيتحول إلى مدن روسية أخرى تحتضن مباريات المونديال، وذلك للسياحة والفسحة.

وكثيراً ما شهد المونديال مثل هذه الأحداث التي تتنوع ما بين خطبة وزواج، كما اعتاد جمهور كرة القدم في العالم أن يتابع بعد نهاية البطولة بفترة قصص عن زواج انطلقت من المونديال، حيث يتم التعارف بين الزوجين خلال المباريات أو في ساحات المشجعين.

وتحفل الساحة الحمراء بمظاهر طريفة وغريبة عديدة إذ يقصدها أصحاب المواهب في الرقص والغناء وكرة القدم والمتشبهين بالنجوم ليستعرضوا مهاراتهم أمام الجماهير ويلتقطوا الصور التذكارية معهم.