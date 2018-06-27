أطفال الفوز العربي نجوم «التواصل»

المصدر: Ⅶدبي - علي الظاهري

وثقت وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة العديد من مشاهد الفرح لدى شعب الإمارات بالفوز العربي الأول في مونديال روسيا 2018 الذي حققه منتخب السعودية على حساب مصر 2-1 في جولة الوداع الأخيرة للعرب. ورصدت العديد من المواقع الإخبارية والحسابات المشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يتضمن فرحة كبيرة لمجموعة من الأطفال الإماراتيين في مجلس حريز المنهالي، رئيس جمعية مشجعي نادي بني ياس، بعد هدف التقدم للأخضر في الوقت القاتل من المباراة، ما فتح أبواب النجومية للأطفال بعد أن حقق الفيديو نسبة مشاهدات مرتفعة تخطت حاجز المليون في الإمارات والسعودية.

توثيق

وقال حريز المنهالي الذي صور المشهد بعدسة هاتفه المحمول، إن أبناءه وأبناء شقيقه قفزوا عالياً بعد هدف الفوز العربي الأول الذي أحرزه الأخضر في مرمى الفراعنة، وأضاف أن مشاهد الفرح جاءت عفوية واختلطت فيها المشاعر بعد تحقيق الانتصار العربي الأول في المونديال بغض النظر عن كون المواجهة عربية، مشيراً إلى أن مرتادي المجلس من صغار وكبار حرصوا على تشجيع ومساندة الشقيق السعودي بقوة منذ انطلاق مشواره العالمي في الجولة الافتتاحية أمام روسيا حتى مباراة الوداع أمام مصر الشقيق.

على جانب آخر، أطلق الجمهور السعودي هاشتاغ على «تويتر» في الساعات الماضية بعنوان #السعوديون_شكراً_محمد_صلاح، تعبيراً عن شكرهم لنجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد رفضه الاحتفال بالهدف الذي سجله لمنتخب بلاده في مرمى السعودية.