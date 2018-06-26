عشاق المونديال أصدقاء المطر

المصدر: موسكو - البيان الرياضي

لا تبالي جماهير المونديال بهطول المطر في موسكو أو ببرودة الطقس، إذ تواصل احتفالاتها في الساحة الحمراء والشوارع القريبة منها بالرقص والغناء دون هوادة. ويتجمع عشرات الآلاف من المشجعين يوميا في قلب موسكو للاحتفال بكأس العالم وبالمنتخبات بمختلف ألوانها وسط روح رياضية عالية بين شباب العالم.

ولئن يبدو الطقس في النهار مشجعاً على الحضور في الكرنفال الجماهيري المونديالي إلا أن المطر يتهاطل في الليل ويشتد البرد، ولكن انقلاب المناخ لا يمنع عشاق الساحرة المستديرة من متابعة السهر حتى الصباح.

مسابقات

وتنتظم في شوارع موسكو مسابقات رياضية وغنائية للجماهير مثل كرة القدم والجمباز والسنوكر والغناء والرسم وغيرها.

وتعتبر هذه المسابقات من وسائل الترفيه الأساسية لجمهور المونديال الذي يقضي الكثير من الوقت في انتظار المباريات، وتعد النشاطات الفنية التي تشهدها المدن المستضيفة للمونديال، وخاصة بالقرب من مناطق تجمع المشجعين، من بين الأكثر متابعة.