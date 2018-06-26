78 %: يفتقدون المنتخب الإيطالي في المونديال

المصدر: Ⅶدبي - عز الدين جاد الله

يشعر 78% من المشاركين في استطلاع «البيان» بافتقاد المنتخب الإيطالي عن منافسات نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، مقابل 22% لم يبدوا شعورهم بافتقاد المنتخب الإيطالي.

وفشل المنتخب الإيطالي لكرة القدم في التأهل إلى بطولة كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاماً، بعد الخسارة من المنتخب السويدي في الملحق الأوروبي، بنتيجة هدف نظيف في مجموع المباراتين، ولم تغب إيطاليا عن كأس العالم منذ نسخة 1958، وهو الغياب الذي عده البعض مفاجأة مدوية نظراً للمشاركة الطويلة للمنتخب الإيطالي في نهائيات كأس العالم.

وطرحت «البيان» سؤالاً على جمهورها في استطلاعها اليومي عن المونديال قالت فيه: «هل تشعر بافتقاد المنتخب الإيطالي في المونديال؟»، فجاءت النسب السابقة طبقاً لنتائج الاستطلاع المنشور على الموقع الرسمي للصحيفة.

وفي نتائج الاستطلاع على الحساب الرسمي للصحيفة على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد 72% شعورهم بالغياب المؤثر للمنتخب الإيطالي عن المونديال، مقابل 28% قالوا بعكس ذلك.

ولم تختلف النسب كثيراً في نتائج الاستطلاع على «الفيسبوك»، حيث اتفق 70% من المشاركين على افتقادهم للمنتخب الإيطالي، مقابل 30% لم يخالجهم هذا الشعور.