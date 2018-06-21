كيف يُحسم تأهل المنتخبات من مرحلة المجموعات في المونديال

المصدر: البيان الإلكتروني

دخلت مرحلة المجموعات من كأس العالم روسيا 2018 FIFA، مرحلة المنافسة الشرسة ، حيث بدأت المرحلة الحاسمة لضمان التأهل إلى الدور القادم ، حيث سيكون خروج المغلوب.

موقع " الفيفا" العربي طرح سؤالا حول ما الذي سيكون عليه السيناريو في حال تعادَل منتخبك المفضل بالنقاط مع منتخب آخر؟ وكيف يتم تحديد الترتيب النهائي لفرق كل مجموعة؟ .

وأجاب الموقع على السؤال بعرض مجموعة من السيناريوهات المحتملة لحسم الترتيب في المجموعات وهي :

• أكبر عدد من النقاط

• فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة

• الأهداف المسجّلة في جميع مباريات المجموعة

إذا بقي التعادل قائماً بين منتخبين أو أكثر على أساس ما سبق، فإن الترتيب سيُحسم على النحو التالي:

• عدد النقاط المجموعة في المواجهات بين الفرق المعنية

• فارق الأهداف في مباريات المجموعة بين الفرق المعنية

• الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة بين الفرق المعنية

• عدد النقاط المجموعة في سلوك اللعب النظيف

البطاقات الصفراء: -1، بطاقة حمراء غير مباشرة: -3، بطاقة حمراء مباشرة: -4، بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة: -5، بحيث يتم الخصم مرة واحدة على كل لاعب في مباراة واحدة

• سحب قرعة من قبل .FIFA



