كيف يُحسم تأهل المنتخبات من مرحلة المجموعات في المونديال

دخلت مرحلة المجموعات من كأس العالم روسيا 2018 FIFA، مرحلة المنافسة الشرسة ، حيث بدأت المرحلة الحاسمة لضمان التأهل إلى الدور القادم ، حيث سيكون خروج المغلوب.
موقع " الفيفا" العربي طرح سؤالا حول ما الذي سيكون عليه السيناريو في حال تعادَل منتخبك المفضل بالنقاط مع منتخب آخر؟ وكيف يتم تحديد الترتيب النهائي لفرق كل مجموعة؟ .
وأجاب الموقع على السؤال بعرض مجموعة من السيناريوهات المحتملة لحسم الترتيب في المجموعات وهي :
• أكبر عدد من النقاط
• فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة
• الأهداف المسجّلة في جميع مباريات المجموعة
إذا بقي التعادل قائماً بين منتخبين أو أكثر على أساس ما سبق، فإن الترتيب سيُحسم على النحو التالي:
• عدد النقاط المجموعة في المواجهات بين الفرق المعنية
• فارق الأهداف في مباريات المجموعة بين الفرق المعنية
• الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة بين الفرق المعنية
• عدد النقاط المجموعة في سلوك اللعب النظيف
البطاقات الصفراء: -1، بطاقة حمراء غير مباشرة: -3، بطاقة حمراء مباشرة: -4، بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة: -5، بحيث يتم الخصم مرة واحدة على كل لاعب في مباراة واحدة
• سحب قرعة من قبل .FIFA