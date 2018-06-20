منصة مجلس الحمرية تستقبل الأهالي لمؤازرة العرب

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حضور كبير من أهالي الحمرية يومياً لمتابعة مباريات كأس العالم في إطار المنصة الرياضية التي وفرها مجلس الحمرية المقام على ضفاف خور الحمرية والذي تشارك في تنظيمه بلدية الحمرية بجانب عدد من الدوائر الحكومية العاملة في منطقة الحمرية. ويتقاطر يومياً على منصة مجلس الحمرية العشرات من الأهالي من مختلف الأعمار لمتابعة مباريات كأس العالم فضلاً عما تتيحه من أجواء عائلية أسرية بجانب خدمات الضيافة المتاحة والتي تقدم جميعها بشكل مجاني. وأشار مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية إلى أن المجلس يهدف إلى مؤازرة المنتخبات العربية المشاركة بجانب إتاحة الفرصة لجمهور المجلس لتشجيع منتخباتهم بروح رياضية.