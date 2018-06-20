تشابه أسماء..مشجعون سويسريون يخطئون الفندق بـ 1280 كلم

المصدر: Ⅶ موسكو ــ وكالات

اختلطت التسميات على مشجعين للمنتخب السويسري قدموا إلى روسيا لمؤازرة بلادهم، وحجزوا فندقاً يبعد 1281 كلم عن مدينة روستوف-أون-دون، التي استضافت مباراة فريقهم مع البرازيل. وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن مجموعة المشجعين اتصلت بالشرطة عندما عجزت عن إيجاد الفندق على الرغم من وصولها إلى شارع يحمل اسم الشارع نفسه المفترض أن يتواجد فيه الفندق، وتبين للشرطة أن المشجعين حجزوا فندقاً في روستوف فيليكي، وليس روستوف- أون-دون (اسمها الروسي روستوف-نا-دونو)، والمدينة التي يقع فيها الفندق تبعد 1281 كلم عن المكان الذي حلوا فيه لتشجيع المنتخب.

ارتباك

وقالت الشرطة المحلية، أول من أمس، «إن السياح الأجانب الذين قدموا لدعم سويسرا، اتصلوا بنا وقالوا إنهم يبحثون عن فندق. أخبرنا مترجمنا أنهم كانوا مرتبكين بسبب صعوبات ترجمة الأسماء الجغرافية الروسية، وأنهم حجزوا فندقاً في روستوف فيليكي».

وكشفت شرطة روستوف أنها استخدمت مترجمين ومتطوعين محترفين خلال فترة كأس العالم. وذكرت وسائل إعلام روسية وأوكرانية أن مجموعة من المشجعين السويسريين سافروا إلى روستوف-أون-دون بالسيارة عبر شرق أوكرانيا، من دون أن يدركوا أنها منطقة حرب، وكانوا يتبعون نظام تحديد المواقع العالمي . وتقع روستوف-أون-دون على بعد 60 كيلومتراً من خطوط التماس الأمامية في شرق أوكرانيا. وتتخذ روسيا إجراءات أمنية مكثفة لضمان سلامة المشجعين.