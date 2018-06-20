فرق موسيقيةتمتع جمهور المونديال

المصدر: Ⅶموسكو ــ صلاح الدين الشيحاوي

تنتشر الفرق الموسيقية خلال المونديال في شوارع موسكو، التي تعج بالجماهير، حيث تعزف أحلى المقطوعات الموسيقية، ليرقص على إيقاعها المشجعون بمختلف ألوان أعلامهم. والفرق الموسيقية تقدم هذه الخدمات مجاناً، ولكنها تضع لافتات ترويجية لها، بهدف الحصول على حجوزات للأفراح، ولا شك أن الأمر يهم السكان الأصليين، وليس الضيوف العائدين إلى بلدانهم بعد نهائيات كأس العالم.

وتقدم الفرق الموسيقية عروضها في الشوارع والساحات العامة حتى الصباح دون انقطاع، ويتجاوب معها جمهور منتخبات أميركا اللاتينية، وخاصة البرازيليين والأرجنتينيين المشهورين برقصتي السامبا والتانغو.

ويتابع جمهور المونديال هذه الفرق الموسيقية بحماس ، ويتفاعل مع كل الألحان التي تقدمها ، من مختلف دول العالم ، خاصة تلك المشاركة في البطولة ، أو التي يتواجد جمهورها في موسكو لمتابعة مباريات منتخبه.