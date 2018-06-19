شبيه كامبوس يخطف الأضواء

المصدر: Ⅶ موسكو ـ صلاح الدين الشيحاوي

خطف شاب مكسيكي الأضواء في موسكو لشبهه الكبير مع الحارس الأسطورة كامبوس. وتجمهر عدد كبير من المشجعين حوله لالتقاط الصور التذكارية في أجواء احتفالية خاصة وأن اللقاء تزامن مع فوز منتخب القبعات على منتخب الماكينات الألمانية.

اشتهر باللعب في مركز حارس المرمى ومركز قلب الهجوم وسجل كامبوس 35 هدفاً في مسيرته الكروية وكانت جميعها في مستوى الأندية، ومنها الأربعة عشر هدفاً التي سجلها مع نادي بوماس في موسم 1989 ـ 1990

وشارك الحارس الأسطورة كامبوس في مونديال 1994 و1998، ولعب مع منتخب المكسيك لكرة القدم 129 مباراة دولية.