تذكارات المونديال تجارة رائجة

المصدر: Ⅶ موسكو ــ البيان الرياضي

تشهد محال بيع تذكارات المونديال أمام ملعب لوجينكي إقبالاً كبيراً من الجماهير التي تحرص على شراء أقمصة وشالات منتخباتها المفضلة. بينما اشتكى ضيوف آخرون من الأسعار المرتفعة للتذكارات، واتهموا فيفا بالمتاجرة بكرة القدم وبحبهم لمنتخباتهم.

ويقدر ثمن شال صغير الحجم مثلا بـ1500 روبل (25 دولاراً). في الأثناء، خصصت اللجنة المنظمة لكأس العالم روسيا 2018 شاشات متنقلة عبر شاحنات لتوجيه وإرشاد الجماهير على الطرق المؤدية إلى الملاعب ومحطات النقل العمومي. ولاقت هذه البادرة استحساناً من ضيوف المونديال، حيث ساعدتهم على الوصول إلى مقاصدهم بنجاح ومن دون إهدار للوقت.